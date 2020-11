Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki aktör David Prowse hayatını kaybetti. Prowse, filmler boyunca konuşmaları yapmış ancak yapımcı George Lucas'ın isteğiyle Darth Wader seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı. Jedi'nin Dönüşü filminde ise maskesiz Darth Vader'ı canlandırması beklenen Prowse'un yerine Sebastian Shaw oynamıştı. Peki, David Prowse kimdir? Darth Vader'a hayat veren David Prowse'nin hayatı...

Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren İngiliz oyuncu David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti. Prowse'un menajeri Thomas Bowington'un aktörün ölümüyle ilgili olarak "Güç onunla olsun, her zaman" ifadelerini kullanarak, "Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dediği belirtildi. Prowseun kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50den fazla filmde rol aldığı da ifade edildi.