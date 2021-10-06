ABD vatandaşı olduktan sonra ismini değiştiren ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Peki, David Keynes kimdir? Bylook lisans sahibi David Keynes’in gerçek adı ve hakkında merak edilenler…

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık David Keynes ve avukatı katıldı. Sanık Keynes'in savunmasının ardından söz alan avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, müvekkilinin tahliyesini istedi. Peki, David Keynes kimdir?

David Keynes kimdir?

David Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştiren bir Türk. Amerikan pasaportundaki adı, David Keynes. Verdiği bilgilere göre 1973’te Türkiye’de dünyaya gelen David Keynes, babasının 13 yaşında Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade ediyor. Annesi ise Giresunlu. Keynes, çocukluğunun geçtiği Ankara’da, lise yıllarında FEM Dershanesi’ne gitmiş. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduktan sonra 2001’de yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitmiş.

Aynı okulda üniversite öğrencisi olan (gerçek adını gizlediği) ‘Tilki’ lakaplı Türk arkadaşıyla tanışmış. ‘Tilki’ ile 2003-2004 yılları arasında Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde aynı evde kalmış.