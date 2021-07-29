David Keynes kimdir? Alparslan Demir kimdir? ByLock'un lisans sahibi David Keynes hayatı!

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes teslim oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock yüzünden aranan David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı ortaya çıktı. İfadesinde örgüt bağlantısını kabul eden Keynes, itirafçı oldu. Peki, David Keynes kimdir? David Keynes FETÖ ile bağlantısı ne? ByLock'un lisans sahibi David Keynes hayatı!

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartılmıştı. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı. Peki, David Keynes kimdir? ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında bilinenler...

DAVID KEYNES FETÖ İLE BAĞLANTISI NE?

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya 'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

David Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD ’ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştiren bir Türk. Amerikan pasaportundaki adı, David Keynes. Verdiği bilgilere göre 1973’te Türkiye’de dünyaya gelen David Keynes, babasının 13 yaşında Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade ediyor. Annesi ise Giresunlu. Keynes, çocukluğunun geçtiği Ankara ’da, lise yıllarında FEM Dershanesi’ne gitmiş

DAVID KEYNES KİMDİR?

David Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştiren bir Türk. Amerikan pasaportundaki adı, David Keynes. Verdiği bilgilere göre 1973’te Türkiye’de dünyaya gelen David Keynes, babasının 13 yaşında Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade ediyor. Annesi ise Giresunlu. Keynes, çocukluğunun geçtiği Ankara’da, lise yıllarında FEM Dershanesi’ne gitmiş. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduktan sonra 2001’de yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitmiş.

Aynı okulda üniversite öğrencisi olan (gerçek adını gizlediği) ‘Tilki’ lakaplı Türk arkadaşıyla tanışmış. ‘Tilki’ ile 2003-2004 yılları arasında Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde aynı evde kalmış.