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Davalar ertelendi mi? Tam kapanmada mahkemeler açık mı? HSK'dan tam kapanma açıklaması!

27 Nisan 2021 Salı - 15:23 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 15:23

Türkiye'nin salgınla mücadelesinde hükümetin aldığı 'Tam Kapanma' kararının ardından İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelge yayınladı. 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak 3 haftalık tam kapanmada ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Bu kararın ardından da HSK Genel Kurulu tam kapanma süreci ile ilgili yeni bir karar aldı. Peki, Tam kapanmada duruşmalar olacak mı? Tam kapanmada mahkemeler açık mı? Devam eden davalar ne olacak? Duruşmalar ertelendi mi? Tam kapanmada duruşmalar olacak mı? İşte HSK'dan tam kapanma açıklaması!


Türkiye 29 Nisan'da tam kapanmaya hazırlanıyor. Kabine'den çıkan tam kapanma kararının ardından HSK da açıklama yaptı. HSK Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan tarafından "tam kapanma sürecine" geçileceğinin açıklanması  üzerine bugün olağanüstü toplanarak mağduriyet yaşanmaması için yargısal  işlemlerle ilgili yapılması gerekenleri görüştü. Peki, Tam kapanmada duruşmalar olacak mı? Tam kapanmada mahkemeler açık mı? Devam eden davalar ne olacak? Duruşmalar ertelendi mi? Tam kapanmada duruşmalar olacak mı? İşte HSK'dan tam kapanma açıklaması!
 
 
TAM KAPANMADA DURUŞMALAR OLACAK MI?
 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Kovid-19  önlemleri kapsamında, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı. 
 
Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan tarafından "tam kapanma sürecine" geçileceğinin açıklanması  üzerine bugün olağanüstü toplanarak mağduriyet yaşanmaması için yargısal işlemlerle ilgili yapılması gerekenleri görüştü.
 
Buna göre, tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan  soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi  sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı  mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra  edeceği duruşma, müzakere ve keşifler, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenecek.
 
Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler, evrak  üzerinden ve duruşma açılmadan gerçekleştirilecek, yeni duruşma günü ile keşif  saati, masrafları gider avansından ya da kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına  bildirilecek.
 
DEVAM EDEN DAVALAR NE OLACAK?
 
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu  olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  üzerinden dinlenecek.
 
Tutukluluk değerlendirilmesinde, duruşma açılıp açılmaması hakim veya  mahkeme heyetinin takdirine bırakılacak.
 
Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve  infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, öncelikle UYAP imkanları  kullanılarak, uygun görülmesi halinde diğer iletişim vasıtalarından istifade  edilerek gerçekleştirilebilecek.
 
Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma  ve adli işler, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek  şekilde, mümkün mertebe, sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş  günlerine bırakılacak.
 
Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet  edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazlar  değerlendirilebilecek.
 
 ADLİ HİZMETLERİN TAMAMEN DURMASI SÖZ KONUSU OLMAYACAK
 
Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamaması, terfi  incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe kullanılamayacak. Ayrıca erteleme  süresi, hakim ve cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilemeyecek.
 
Erteleme süresince, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum  söz konusu olmayacak, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetler alınabilecek.
 
İdari izin konusunda daha önce alınan kararlar uygulanacak. İdari  izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve  cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve cumhuriyet savcısı  belirlenecek.
 
Erteleme süresince, hakim ve cumhuriyet savcıları iş ve işlemleri,  mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma  yöntemlerini kullanarak takip edecek, bu çerçevede dava dosyalarının incelenmesi,  kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin  yükümlülükler, imkan dahilinde evden yerine getirilebilecek.
 
Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak  komisyon başkanları ve başsavcılar görev ve yetkileri kapsamında gerekli ilave  tedbirleri alabilecek.

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