Vergi oranı düşüyor! Dava, noter masrafları...

Yeni ve sivil bir anayasa yapmak amacıyla hükümet tarafından oluşturulan İnsan Hakları Eylem Planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı anlattı. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesinin de ön planda tutulduğu çalışmada, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması geniş yer alıyor. Özellikle, Maddi durumu yetersiz olanlara verilen hizmet için avukatlardan alınan vergi oranını düşürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dava ve noter masraflarını sadeleştirdiklerini açıkladı. İşte Dava ve noter masrafları ile avukatlardan alınan vergi oranı ile ilgili açıklamaları ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili öne çıkan başlıklar...

Resmen açıklandı. Maddeler belli oldu ve tek tek açıklandı. Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklandı. İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içerdiğini dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın "Yeni ve sivil bir anayasa yapmak" amacıyla hazırlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, planla ilgili olarak "Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesinin de ön planda tutulduğu çalışmanın hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması geniş bir şekilde yer alıyor." dedi.

Erdoğan, "Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören Eylem Planı ile hak ve özgürlükler alanını geliştirici değişiklikler, mülkiyet hakkı ve sözleşme hürriyetine ilişkin kişileri koruyucu faaliyetler de hedefleniyor." dedi.

DAVA VE NOTER MASRAFLARI İLE AVUKATLARDAN ALINAN VERGİ ORANI DEĞİŞİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dava ve noter masrafları ile avukatlardan alınan vergi oranı ile ilgili değişikliğe işaret etti ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Adil kararın makul sürede verilmesini temin için yargıda hedef süre uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Aynı uygulamayı istinaf ve adli tıp içinde getiriyoruz. Kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz. Elektronik tebligat uygulamasına yurtdışındaki vatandaşlarımızı da dahile diyoruz. İddianamelerin mağdur ve müştekilere de tebliğ uygulamasını başlatıyoruz. Dosyaya sonra giren belgelerin taraflara tebliğini de zorunlu hale getiriyoruz. Maddi durumu yetersiz olanlara verilen hizmet için avukatlardan alınan vergi oranını düşürüyoruz. Kamu avukatlarının çalışma esaslarını düzenliyor, özlük haklarını düzeltiyoruz. Dava, noter, masraflarını sadeleştiriyoruz. E-duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz. Adli yardıma elektronik ortamda başvurulmasını sağlıyoruz."