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Datça'da yeni yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 17:57 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 17:57

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı.
 
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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Muğla' Datça yangın
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