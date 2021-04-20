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Datça'da yeni deprem! Şiddeti...

20 Nisan 2021 Salı - 18:05 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 18:05

Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17.32'de merkez üssü Ege Denizi Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi. 

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