AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17.32'de merkez üssü Ege Denizi Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.
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Datça'da yeni deprem! Şiddeti...
20 Nisan 2021 Salı - 18:05 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 18:05
Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17.32'de merkez üssü Ege Denizi Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.