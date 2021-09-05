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Datça'da yapılan Sanayi Ağacı heykeli tartışmaya neden oldu

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 17:58 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 17:58

Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişine yapılan heykel, tartışma konusu oldu.


Heykeltraş Elbruz Denge tarafından ilçedeki sanayinin girişine  konulmak üzere 3 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığında "Sanayi Ağacı" heykeli  yapıldı.
 
Dallarında meyve olarak sanayi esnafının çalışmalarında kullandığı iş  aletlerinin tasvir edildiği heykel, düzenlemesi yapılarak sanayi girişine  yerleştirildi.
 
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın da yer aldığı heykel açılışı,  sanayi esnafının katılmaması nedeniyle ertelendi. Heykel açılışının ertelenmesi  ise sosyal medyada gündem oldu.
 
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sosyal medya hesabından  "CeHaPe'nin sanayi devrimi Sanayi Ağacı" ifadesini kullanarak heykelin  fotoğrafını paylaştı.
 
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, gazetecilere, heykeltraş Elbruz  Denge tarafından sanayi esnafına hediye olması için hazırlanan ve kendilerinin de  projeden mutluluk duyduğu ağacın sanayi girişine yerleştirildiğini söyledi.
 
Hazırlanan ağaca sanayi esnafının işlerinde kullandığı aletlerin  asılarak sergilendiğini belirten Uçar, "Heykeli hazırlayan arkadaşlar sanayi  esnafına geç haber vermişler. Ben de kendilerine neden acele ettiklerini  gerekirse bir hafta sonra da açabileceğini söyledim. Ama 'sanayi yakın,  arkadaşları çağırırız' dediler. Haberlerde 'kimse katılmadı' deniliyor ancak  10-15 esnafımız yine geldi. Eğer önceden haber verilse diğer esnaflarımız da  katılırdı." diye konuştu.
 
Uçar, açılışın belediyeyle alakalı olmadığını ancak olayın kendilerine  mal edildiğini iddia etti.

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Muğla Datça heykel
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