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Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

DHA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 7:47 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 7:49

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
 
 

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