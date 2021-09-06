Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 18.04'te merkez üssü ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Datça'ya 40.66 kilometre uzaklıkta ve yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'den hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.04'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 6, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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