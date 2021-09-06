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Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

06 Eylül 2021 Pazartesi - 18:14 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 18:48

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 18.04'te merkez üssü ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Datça'ya 40.66 kilometre uzaklıkta ve yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'den hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.
 
 

 

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