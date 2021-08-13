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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

13 Ağustos 2021 Cuma - 1:16 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 1:16

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 00.58'de ve 9,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
 
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 49,25 kilometre olarak ölçüldü.
 

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Ege Denizi Muğla deprem
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