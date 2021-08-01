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Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

01 Ağustos 2021 Pazar - 19:26 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 19:26

Ege Denizi Muğla Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelişmeleri takip ediyoruz açıklaması geldi.


AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.04 olarak açıklanırken derinliği 8.32 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
 

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