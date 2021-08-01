AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.04 olarak açıklanırken derinliği 8.32 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
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Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
01 Ağustos 2021 Pazar - 19:26 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 19:26