DASK hasar tazminatı nasıl alınır? Hasar ihbarı 6 bin 500'e ulaştı!

İzmir depreminde hasar ihbarı 6 bin 500'e ulaştı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir depreminde evi hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine ilk ödemeleri yaptı. Peki, DASK hasar ihbarı nereden yapılır? DASK hasar tazminatı nasıl alınır? İşte DASK hasar tazminatı almak için yapmanız gerekenler!

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) depremin ardından 6 bin 500 hasar ihbarı yapıldı. Hasar tespit için İzmir 'de “DASK İletişim Merkezi” kuruldu. Depremde evleri zarar gören sigortalı depremzedelere 1,2 milyon TL ödeme yapıldı. Peki, , DASK hasar ihbarı nereden yapılır? DASK hasar tazminatı nasıl alınır? İşte DASK hasar tazminatı almak için yapmanız gerekenler!

HASAR ÖDEME KAPASİTESİ 40 MİLYAR TL'YE YÜKSELTİLDİ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir depreminde evi zarar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine ilk ödemeleri yaptı. Ödemeler öncelikli depremde yıkılan ve ağır hasar gören konut lara yapılmaya başlandı. DASK'ın 5 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen toplam 10 ilden toplam bedel karşılığı ihbarı sayısı bugün itibariyle 6 bin 500'e ulaştı. Aynı zamanda hasar tespit yerinde bölümünde İzmir'de “DASK İletişim Merkezi” kuruldu. Birikmiş deprem rezervi ve reasürans ömrü sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi Kasım ayı 40 milyar TL'ye yükseltildi.

İzmir Merkezli depremin ardından hızla Hasar Tespit çalışmalarına Başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evi Hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi Sahiplerine Hasar tazminatı ödemelerine başladı. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 1,2 milyon TL ödedi.

DASK İLETİŞİM MERKEZİ KURULDU!

2 Kasım Pazartesi günü itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine toplam 1,2 milyon TL ödeme yaptıklarını vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut şöyle konuştu:

“Depremden birkaç saat sonra İzmir'e ulaşıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İzmir İl Müdürlüğü'nde DASK İletişim Merkezi kurduk. DASK yöneticisi ve ekiplerinin bir bölümü buradan devam ediyor. Sahadaki araştırmalarda takip ediyor, sigortalılarımızla birebir temas kurabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD koordinatörü olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla eli bir çalışma ve işbirliği içindeyiz. ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet sitesinde hasar ihbarı almaya devam ediyoruz. Hedefimiz, sigortalılarımızın Zorunlu Deprem Sigortası edinerek elde ettikleri finansal güvencenin karşılığını vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek. ”

2 Kasım 25 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen 10 ilden toplam 6 bin 500 hasar ihbarı aldıklarını dile getiren Turgut, "Hedefimiz, ilk 72 saat için de sigortalılarımıza hasar tazminatı ödemesi başlartı. DASK, evi depremde baş dişlerimizin düzenini yeniden kurmada çok önemli bir rol oynuyor. Misyonumuz yaraları sarmak, normal hayata dönüşü sağlamak. Bunun bilinciyle ilk etapta 100 eksperimizle sahaya çıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde 200'e kadar yükselecek. Eksperlerimiz hasar ihbarı yapan sigortalılarımızın konutlarında inceleme yapıp, raporlarını bize mobil cihazlarından anında ulaştırıyorlar. Hasar hasarlarını çok daha hızlı sonuçlandırıyoruz. " diye konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE SİGORTALILIK ORANI YÜZDE 56

DASK'ın kuruluşundan bu yana Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 oldu. Birikmiş deprem rezervi ve reasürans ömrü sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi Kasım ayı 40 milyar TL'ye yükseltildi.

DASK HASAR TAZMİNATI NASIL ALINIR? HASAR İHBARI NASIL YAPILIR?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi ile ilgili, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi'nden, www.dask.gov.tr internet sitelerinden ve e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyor.