Darüsselam nerede? Tanzanya Darüsselam’ın haritadaki konumu…

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilmesinin ardından Darüsselam hakkında yapılan araştırmalar arttı. Darüsselam’ın nerede olduğu, haritadaki yeri merak konusu oldu. Darüsselam nerede?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. İnternette ve sosyal medyada ise Tanzanya'nın haritadaki yeri ve nerede olduğu soruları sorulmaya başlandı. Darüsselam nerede?

DARÜSSELAM NEREDE?

Darüsselam, Tanzanya'nın en büyük şehri ve eski başkentidir. Darüsselam, Tanzanya'nın doğu kesiminde, Hint Okyanusu'nun batı kıyılarında kurulmuştur. Kent, Tanzanya'nın en büyük kentidir ve kuzeyde Kinondoni, ortada Ilala ve güneyde Temeke olmak üzere üç bölgeden oluşur. Darüsselam, eski adıyla Mzizima, Tanzanya'daki en büyük şehirdir. 4,5 milyon civarında tahmin edilen nüfusuyla aynı zamanda ülkenin en zengin şehri ve bulunduğu bölgede önemli bir ekonomik merkezdir. 1970'lerin ortasına kadar ülkenin başkenti olan Darüsselam, yeni başkent Dodoma olmasına rağmen hâlâ merkezî hükümet bürokrasisinin merkezi olmaya devam etmektedir.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Afrika'nın orta-doğu bölgesinde yer alan bağımsız ülke. Ülkenin kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Kongo DC, güneyinde Zambiya, Malavi ve Mozambik yer alır. Tanzanya'nın doğusunda ayrıca Hint Okyanusu kıyıları yer almaktadır. Darüsselam ise Tanzaya'nın başkentidir. Günümüzde Darüsselam, birçok yönetim binasına ve resmî kuruluşa ev sahipliği yapsa da, sadece bir ticaret kenti olma görevini sürdürmektedir.

Kent, ayrıca ülkenin en büyük limanına sahip olup, ülkenin denizyolu ulaşımının merkezidir. Tanzanya ismi, 26 Nisan 1964'te birleşerek Tanzanya'yı oluşturan Tanganika Cumhuriyeti ve Zengibar ülkelerinin ilk hecelerinden esinlenerek verilmiştir.