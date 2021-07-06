Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için dernek, kurum veya cemiyetlerin vekaleten kurban kesim kampanyalarına yöneldi. Özellikle de Darüşşafaka Cemiyeti'ne kurbanlık bağışı yapmak isteyenler internetten sıklıkla araştırma yapıyor. Peki, Darüşşafaka kurbanlık bağışı var mı? Vekaleten kurban kesimi yapılıyor mu? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Milyonlar kurban hazırlıklarına başlarken pek çok kişi de kurban ibadetini bağış yolunu seçiyor. Kurum, dernek ve cemiyetler sıklıkla bağış için tercih edilirken özellikle Darüşşafaka kurbanlık bağışı sıklıkla araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Darüşşafaka kurbanlık bağışı var mı? Vekaleten kurban kesimi yapılıyor mu? İşte detaylar...

DARÜŞŞAFAKA KURBANLIK BAĞIŞI VAR MI?

Darüşşafaka Cemiyeti'nin vekaleten kesimli kurban bağışı kabul etmiyor. Ancak Darüşşafaka'daki çocukların eğitim i için nakdi Kurban Bayramı bağışı kabul ediliyor.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NDEN “BAYRAM BAĞIŞI” ÇAĞRISI

158 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inananları bağış yapmaya davet ediyor. Kurban Bayramı’nda Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapan hayırseverler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 1.000’e yakın öğrencinin ihtiyaçlarına destek olabilecek. Öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için Kurban Bayramı'nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti'ne, annesi veya babası hayatta olmayan çocukların eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler “bayram bağışı”nda bulunabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN HARCANACAK

Bu yıl bayram bağışı için önerilen tutar 1.100 TL olmakla birlikte hayırseverler, Darüşşafaka'ya dilediği tutarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, bugün Darüşşafaka Eğitim Kurumları çatısı altında eğitim alan, 1.000’e yakın annesi veya babası vefat etmiş çocuğun başta eğitim olmak üzere beslenme, barınma ve diğer ihtiyaçlarının (eğitim malzemeleri, sağlık , kıyafet, cep harçlığı, sosyal ve kültürel aktiviteler vs.) karşılanması için kullanılacak.

Darüşşafaka’nın 1863 yılında bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanıdığını belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Bugün ülkemizin 72 ilinden sınavla aramıza katılan, 905 çocuğumuza hem şefkatli bir yuva hem de çağın en ileri eğitim fırsatını hayırsever halkımızın ve kurumlarımızın desteğiyle sağlıyoruz. Çocuklarımız ortaokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca okulumuzda tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim alıyor. Üniversite eğitimleri boyunca da burs desteğimizi sürdürerek, 12 yıl boyunca çocuklarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz. Tıpkı bir ebeveyn gibi…” dedi.

Darüşşafaka’nın vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemediğini ifade eden Öktem, “Bununla birlikte bu özel dönemde öğrencilerimize bayram hediyesi olarak ‘eğitim’ vermek isteyen hayırseverler destekleriyle 158 yıldır yaşattığımız eğitimde fırsat eşitliğine güç katabilir.” diye görüşlerini dile getirdi.

Bağış yapmak isteyen hayırseverler https://www.darussafaka.org/bagis/bayram-bagisi adresi üzerinden bağışlarını ulaşabiliyor.