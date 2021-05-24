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Darüşşafaka Giriş Sınavı ertelendi mi? Darüşşafaka sınavı ne zaman?

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:02 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 17:08

Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu elverişsiz öğrencilere tam burslu eğitim imkânı tanıyan Darüşşafaka giriş sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Darüşşafaka'ya giriş sınavı'nın ertelendiği duyuruldu. Peki, Darüşşafaka sınavı ne zaman? İşte detaylar...


Darüşşafaka'dan bursluluk sınavı ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Darüşşafaka giriş sınavının ertelendiği duyuruldu. Başvuruları bugün sona eren sınav için yeni tarih açıklandı. Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1863 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, gelecek yıl okula başlayacak yeni öğrencileri için başvurularını tamamladı.  Peki, Darüşşafaka sınavı ne zaman? 
 
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?
 
Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu eğitim imkânı Darüşşafaka'ya giriş sınavı 20 Haziran ertelendi. 28 il merkezinde düzenlenecek sınava 14 Haziran'da düzenlenecek kadar devam edecek.  
 

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