Darüşşafaka burs başvurusu nasıl yapılır? Burs başvuruları başladı!

Darüşşafaka Cemiyeti “Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Fonu” kapsamında üniversite öğrencileri için başlattığı burs programı için başvurular başladı. Peki, Darüşşafaka burs başvurusu nasıl yapılır? Burs başvuru şartları ve Darüşşafaka online başvuru ekranı...

Darüşşafaka Cemiyeti, “Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Fonu” ile Darüşşafaka mezunu olmayan üniversite öğrencilerinin eğitim lerini 2020-2021 akademik döneminde de destekliyor. Peki, Darüşşafaka burs başvurusu nasıl yapılır? İşte burs başvuru şartları ve Darüşşafaka başvuru ekranı...

Darüşşafaka Cemiyeti, 2014 yılında oluşturduğu “Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Fonu” ile Darüşşafaka mezunu olmayan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini de destekliyor. Darüşşafaka Cemiyeti üniversite öğrencilerinin 2020-2021 akademik döneminde desteklemek için burs verecek.

Başarıyı teşvik amacıyla verilen burstan ÖSYM yerleştirme sıralamasına göre, yerleştiği puan türünde yüzde 20’lik dilime giren öğrenciler ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış öğrenciler yararlanabilecek.

Darüşşafaka burs başvurusu için adaylardan online başvuru alınacak. Darüşşafaka bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününe kadar online başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Darüşşafaka bursu, Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay ödeniyor.

DARÜŞŞAFAKA BURS BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Anne, baba veya her ikisi de olmayan birey olmak,

- Ekonomik durumu itibarıyla eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamayacak olmak,

YKS sonucuna göre, yerleştirildiği puan türünde ilk yüzde 20’lik dilimde yer almak,

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak,

- Vakıf üniversitesinde eğitim görülüyorsa tam burslu (%100) yerleşmiş olmak,

- Ara sınıflar için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,

- Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak,

- Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek,

Eğer varsa diğer kurumlardan aldığı bursu başvuru formunda belirtmek.

DARÜŞŞAFAKA BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi (Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler)

- Öğrenci Belgesi

- Transkript (Ara sınıftaki öğrenciler)

- Adli Sicil Kaydı

- Niyet Mektubu,

- Nüfus Kayıt Örneği

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,

- Ailenin Mali Durumunu Gösteren Belgeler (Anne/Baba maaş bordrosu, kira gelirleri, tapu belgesi, araç kayıt belgesi vb).

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