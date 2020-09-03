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Darphaneden flaş altın kararı!
Altın hesaplarındaki yıllık artış %260’ı aşarken, hesaplar karşılığı altın miktarı 213 tondan 440 tona çıktı. Darphane fazla mesaide... İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altın ve gram fiyatlarının tarihi rekorlar kırması üzerine vatandaşlardan aşırı bir talep oluştu. Fiyat yükselmelerinden kaynaklı bu yoğun talep, geçtiğimiz haftalarda Darphane üretim kapasitesinin de çok üzerine çıkmıştı. Günlük ortalama 2 tonluk ziynet altın talebi oluşmuştu. Darphane Genel Müdürlüğü piyasadan gelen taleplere yanıt vermek amacıyla fazla mesai yaptı, cumartesi günü bile üretim yaptı ve kısa süreliğine arz konusunda yaşanan sıkışıklık tümüyle giderildi” dedi.