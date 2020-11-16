Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alıyor!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığyla 13 işçi alıyor. Darphane işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 20 kasım'da sona erecek. Ayrıca başvurularda KPSS şartı da aranmıyor. Peki, Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı ve başvuru şartları...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü en az ortaöğretim mezunu işçi alıyor. Darphane işçi alımı için başvuru şartları İŞKUR üzerinden yayımlandı. Başvuru yapacak adayların 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemeleri gerekiyor. Peki, Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı ve başvuru şartları...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü KPSS şartsız işçi alıyor. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelendirmeleri gerekiyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne alınacak işçiler İstanbul Beşiktaş ve Kartal'da bulunan işyerlerinde istihdam edilecek. Vasıflı işçi kadrolarına yerleştirilecek adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak. İşe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanların 30 gün içinde işe başlamaları gerekiyor. Başlamayanların yerine yedek listeden adaylar çağırılacak.

DARPHANE'YE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü

Hadde İşçisi

Metal Doğrama Teknisyeni

Dökümcü (Metal) - Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü

Dökümcü (Metal)

Fotogravürcü (Klişeci-Fotogravür)

Metal Pres Makinesi Operatörü

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Darphane işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16 Kasım 2020 - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Noter kura çekimi 07 Aralık 2020 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecek. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler

dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü - 2 kişi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlik le ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen.

Hadde İşçisi - 2 Kişi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan özellikler: Değerli metal üretiminde farklı süreçlerde çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen.

Metal Doğrama Teknisyeni - 1 kişi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis

programlarını kullanabilen.

Dökümcü (Metal) - Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü - 1 kişi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen.

Dökümcü (Metal) - 4 kişi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen.

Fotogravürcü (Klişeci-Fotogravür) - 1 kişi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen.

Metal Pres Makinesi Operatörü - 2 kişi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen.