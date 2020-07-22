Darphane KPSS'siz en az ortaöğretim mezunu sürekli işçi alıyor! İŞKUR başvuruları nasıl yapılır?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ortaöğretim mezunu sürekli işçi alıyor. Peki, Darphane ve Damga Matbaası sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Darphane işçi alımı başvuru şartları...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla 20 sürekli işçi alıyor. Darphane ve Damga Matbaası işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Darphane ve Damga Matbaası sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Darphane işçi alımı başvuru şartları...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul 'da bulunan işyerlerine İŞKUR üzerinden 20 sürekli işçi alınacak.

Darphane ve Damga Matbaası'nın Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu Koruma ve Güvenlik

Hizmetleri Görevlisi alınacak.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

• En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

• 18-35 yaş arası,

• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan),

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek,

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek,

• En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelendirmek.,

• Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Darphane ve Damga Matbaası sürekli işçi alımı başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 - 27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul İli genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecek.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 12 Ağustos günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek.