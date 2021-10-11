Daren Gerede Erkaya kimdir? Bilge Öztürk ile aşk yaşayan Daren Gerede Erkaya kaç yaşında, mesleği ne?

Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43) Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını ilan etti. Daren Gerede Erkaya, Bilge Öztürk ile anılınca hayatında merak edilenler de arttı. Peki, Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında?

Daren Gerede Erkaya, magazin gündeminde yer alında hayatı araştırılmaya başlandı. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Bennu Gerede'nin oğlu olan Daren Gerede Erkaya, kariyerini modellik olarak sürdürüyor. Peki, Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında? İşte, son günlerde adı Bilge Öztürk ile anılan Daren Gerede Erkaya hakkında bilgiler

Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede'in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya geldi. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya’dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır. Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur.