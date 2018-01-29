Darbecilerin avukatına tutuklama talebi!

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medya üzerine paylaşımlar yaptığı tespit edilen Avukat Esra Elif K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılığa gönderildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan Esra Elif K. 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelinin yaptığı paylaşımlarla terörü temizlemeye yönelik Afrin operasyonunu eleştrdiği belirlendi.
DARBECİLERİN AVUKATI
Şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü'nce düzenlenen 15 Temmuz kanlı darbe girişimine katılan darbecilere yönelik açılan davalarda darbecilerin avukatlığını yaptığı biliniyor.
Kaynak: Sabah