29 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.845 0.12 EURO 4,6940 0.69
USD 3,7880 0.95 ALTIN 163,600 0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Darbecilerin avukatına tutuklama talebi!

29 Ocak 2018 Pazartesi - 18:54 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 19:00

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbecilerin avukatlığını yapan Elif Esra K., Türkiye’nin Afrin’e yönelik terörü süpürme operasyonu Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi


Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medya üzerine paylaşımlar yaptığı tespit edilen Avukat Esra Elif K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılığa gönderildi.
 
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan Esra Elif K. 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelinin yaptığı paylaşımlarla terörü temizlemeye yönelik Afrin operasyonunu eleştrdiği belirlendi.
 
DARBECİLERİN AVUKATI
 
Şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü'nce düzenlenen 15 Temmuz kanlı darbe girişimine katılan darbecilere yönelik açılan davalarda darbecilerin avukatlığını yaptığı biliniyor.
 
Kaynak: Sabah

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.