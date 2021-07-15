Darbeciler cezasız kalmadı!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmaların tamamlanmasının ardından darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 288’i karara bağlandı. Sona eren davalarda, bin 634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 sanığa müebbet ve bin 890 sanığa süreli hapis cezası verildi. Toplamda 8 bin 724 kişi hakkında karar çıkan davalarda, 2 bin 870 sanığa beraat ve 964 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm verildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında, 107 bin 193 kişi hakkında 55 bin 245 soruşturma dosyası devam ediyor. Ayrıca 40 bin 889 kişi hakkında 30 bin 914 mahkeme dosyasındaki süreç de sürdürülüyor. İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklar tarafından toplamda 86 bin 159 dosyada, 148 bin 82 kişi hakkındaki soruşturma/kovuşturma devam ederken, temyiz ya da istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosya sayısı ise 35 bin 554 olarak görüldü.

Gülen hakkında 7 iade talebi

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen hakkında 7 iade talebi ABD makamlarına gönderildi. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, 27 suçtan iadesi istenen Gülen ile ilgili ABD’ye gönderilen iade taleplerindeki dosyaların ise şunlar olduğu öğrenildi:

Tahşiye dosyası,

Selam Tevhid/Kudüs Ordusu dosyası,

Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının örgüt mensuplarına verilmesi dosyası,

FETÖ Ana Davası dosyası,

15 Temmuz/Genelkurmay Karargahı Çatı Davası dosyası,

Cumhurbaşkanına Suikast Teşebbüsü dosyası,

15 Temmuz/İstanbul dosyası.

FETÖ soruşturmaları kapsamında, bugüne kadar ABD’den 202, AB üyesi ülkelerden 361 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 109 kişi hakkında Almanya ’ya, 89 kişi hakkında Yunanistan ’a ve 47 kişi hakkında Belçika’ya iletildi. Bugüne kadar 3 iade talebi 2020 yılında Cezayir tarafından kabul edildi.

Kırmızı bülten talepleri

Şu ana kadar FETÖ soruşturmaları kapsamında 757 kırmızı bülten talebi İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığı’na iletildi. Bununla birlikte, FETÖ mensuplarına ilişkin kabul edilen kırmızı bülten talebi ise bulunmuyor. Türkiye’den gelen geçici tutuklama taleplerinde ise, 169 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderildi. Diğer yandan, 28 ülkeden toplam 118 FETÖ mensubunun Türkiye’ye sınır dışı edildi. Sonuç olarak, hakkındaki iade talebi kabul edilenler (3) ve sınır dışı edilenler (118) ile birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’ye getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 121 olarak görüldü.

Yargıda ise FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin sorUşturma ve kovuşturmalar sonucu, 3 bin 966 hakim ve savcı, 5 bin 721 personel FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildi. İhraç edilen 3 bin 966 hakim ve savcıdan 57’si, 31 Ağustos 2018’den sonra (OHAL dönemi sonrası) meslekten men edildi. 2 hakim ve savcı hakkındaki ihraç kararı ise henüz kesinleşmedi. İhraç edilen 5 bin 721 personelden 74’ü de 31 Ağustos 2018’den (OHAL dönemi sonrası) meslekten ihraç edildi.

İlk karar Ankara’da çıkmıştı