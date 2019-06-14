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Darbeci subay, ihanet sevincini böyle kutlamış

AA |  14 Haziran 2019 Cuma - 15:34 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 15:54

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlerle ilgili davanın sanığı eski teğmen Şakir Ali Kaya'nın, darbe teşebbüsü sırasında telefon rehberinde kayıtlı kişilere gülücük ve emojilerle süslü onlarca mesaj gönderdiği tespit edildi. Kaya, mesajlarında, "Büyük gün ... :) :)", "Biz geliyoruz :) :)", "Her şey güzel olacak." gibi gibi ifadeler kullandı.


Jandarma Genel Komutanlığı karargahını işgal eden ekipte yer alan eski  teğmen sanık Kaya'nın dijital materyallerine ilişkin inceleme raporu mahkemeye  gönderildi.
 
Kaya'nın gece boyunca ailesiyle yaptığı yazışmalarda 245 sanıklı darbe  davasının seyrini değiştirecek bilgiler yer alıyor.
 
Rapora göre Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbe  faaliyetlerine katılan Kaya, 15 Temmuz akşamı telefon rehberinde "Enok",  "Vahittt" ve "Annecimm" diye kayıtlı kişilerle mesajlaştı.
 
Darbecilerin karargahı işgali,  kendilerinden olmayan subayları derdest etmeleri, polis ve sivil halka gözlerini  kırpmadan ateş etmeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alıkonulmasına  ilişkin bilgiler bulunuyor.
 
 Darbe girişiminin delilleri arasına giren yazışmalar, darbecilerin  hakim huzurunda, "Darbe girişimini bilmiyorduk, tatbikat için karargaha gittik."  şeklindeki savunmalarını da çürüttü.
 
Rapora giren yazışmalara göre, sanık Kaya, darbe girişiminin ilk  saatlerinde "Enok" ismiyle kayıtlı kişiyle yaptığı yazışmalarda, ihanet girişimi  için "Büyük gün" ifadesini kullandı ve buna ilişkin sevincini de gülücük  emojileriyle ifade etti.
 
Darbe faaliyeti için karargaha geldiği anlaşılan Kaya, diğer asker  arkadaşlarının da kışlaya gelmeleri için mesajlar attı.
 
Bir süre sonra aynı arkadaşına, "Sen gelme bizimkiler seni de  sivillerden sanır ateş..." mesajını atan Kaya, Jandarma Genel Komutanlığındaki  darbecilerin sivil halka ateş ettiklerini açık şekilde yazdı.
 
İhanet girişimi başarısız olunca çark etti
 
Karargahtaki darbe karşıtı askerleri alıkoyduklarını belirten Kaya,  "Artık geri dönüş yok Eno, ya herro ya merro." mesajı göndererek kararlılığını  bildirdi.
 
"Annecimm" diye kayıtlı kişiye Ankara semalarında alçaktan uçan  F-16'ların kendilerinden yana olduklarını ifade eden Kaya, "Saraya bomba  başladı." mesajıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba atıldığını yazdı.
 
Bunu üzerine "Annecimm" ismiyle kayıtlı kişi de Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "İnşallah şunu (Erdoğan) da yakalarlar ama onu  yakalarken kesin çatışma çıkar." karşılığını verdi.
 
Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından panik yaşadığı mesajlarına  yansıyan Kaya, muhatabına, "Babamgile sorarlarsa 'Komutanı çağırdı gitti,  bilmiyordu böyle bir durumu' desinler. Tek ağız olalım. Silahım da Mersin'de ya  mantıklı olur. Herkesin silahı yanında." mesajını gönderdi.
 
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla jandarmada görevli 2 bin 500  FETÖ'cü askerin ihraç edileceği bilgisini aldıklarını ifade eden Kaya, gülücük  emojilerinin de yer aldığı, "Kesin benim adım vardır. :) :) :)" yazılı mesaj  gönderdi.
 
Gözaltı öncesi parasını garantiye aldı
 
Kaya, gözaltına alınmadan önce hesabındaki parasını mesajlaştığı  kişinin hesabına gönderdi.
 
 

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