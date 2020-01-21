Dar gelirli ailelere elektrik desteği! Kimler nasıl yararlanır?

2.5 milyon hanede 10 milyon vatandaşın aylık 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor. Destekten kimler nasıl faydalanabilir? İşte detaylar...

‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart 2019’da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.

106 liraya kadar

Destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ile 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 lira)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL)

4 kişilik hanelere aylık 120 kilovatsaat (88.78 TL)

5 veya daha fazla kişilik ailelerde aylık 150 kilovat saat (106.53 lira)

Ödeme PTT’den

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacak. Devletten düzenli destek alan ihtiyaç sahipleri PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacaklar. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olma şartı aranacak.

Serbest tüketici ol ucuza kullan

80 TL’ye düştü

Türkiye’de enerjinin yüzde 22’si evlerde tüketiliyor. Bir ailenin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını yüzde 10-15 düşürmek mümkün. Aylık elektrik fatura tutarı80 lira ve üzerinde olan (bunlara ‘serbest tüketici deniyor) elektrik istediği tecarikçi şirketten pazarlık yararlanabilecek. 2019 yılı için fatura limiti 94 liraydı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020 için bu limiti 80 liraya düşürdü.

Tasarruf imkanı