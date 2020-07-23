ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Danla Bilic sözünü tuttu! Cemal ile...

Danla Bilic sözünü tuttu! Cemal ile...

Danla Bilic sözünü tuttu! Cemal ile... . Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yakın dostluğuyla tanınan Cemal Can, yaz tatilinin keyfini çıkartmak için Çeşme’nin yolunu tuttu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.