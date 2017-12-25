Danla Bilic kimdir? Sorusunun cevabı internette araştırılmaya başladı. Fenomen Youtuber Danla Bilic'in yüklediği bir video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılması gündeme bomba gibi düştü. İşte Danla Bilic'in hayatına dair merak edilenler...

Son dönemin popüler ismi haline gelen Danla Bilic'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü Youtuber Danla Bilic gündemde çıkan haberleriyle oldukça dikkat çekiyor. Danla Bilic Youtube kanalında 1,4 milyon takipçi bulunuyor.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj video ları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.