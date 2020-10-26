26 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.171 -1.68 EURO 9,5470 1.04
USD 8,0760 1.37 ALTIN 493,920 1.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Danıştay'dan gar ihalesi kararı! İptal edildi

26 Ekim 2020 Pazartesi - 13:08 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 13:08

Danıştay, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin ihaleyi iptal etti.


Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin ihale Danıştay tarafından iptal edildi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihalenin iptali talebiyle yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.
 
İhaleyi iptal eden Danıştay 13. Dairesi'nin kararında İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirilme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir uygulama olduğu vurgulandı. Karar 2'ye karşı 3 oy ile alındı. 
 

ETİKETLER

Danıştay gar ihalesi Sirkeci Gar Haydarpaşa
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.