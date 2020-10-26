Danıştay'dan gar ihalesi kararı! İptal edildi

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin ihale Danıştay tarafından iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihalenin iptali talebiyle yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.
İhaleyi iptal eden Danıştay 13. Dairesi'nin kararında İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirilme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir uygulama olduğu vurgulandı. Karar 2'ye karşı 3 oy ile alındı.