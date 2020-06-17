Danıştay'dan flaş karar! Ceza iptal edildi

Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uyma mecburiyeti bulunuyor. Bu kurala uymayan memurlara ise cezai yaptırım uygulanıyor. Danıştay verdiği karar ile verilmiş bir cezanın ortadan kaldırılmasını sağladı.

Cezaevinde görevli polis memuru evinden çıkıp minibüse bindiği sırada düşmesi nedeniyle, resmi kıyafetleri çamur olduğundan sivil kıyafetle göreve gitmek zorunda kaldı.Polis memuruna Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nde yer alan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarasını takmamak" fiilini işlediği gerekçesi ile ceza verildi. verilen Danıştay 5. Dairesince bu ceza bozuldu.

T.C. DANIŞTAY 5. DAİREK. 2019/4129