Danıştay'dan açık öğretim kararı! Açık öğretim ile örgün eğitim arasında fark var mı?

Danıştay'tan emsal karar! Binlerce açık öğretim mezununu yakından ilgilendiriyor. Danıştay tarihi bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, açık öğretim mezunları ile örgün öğretim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna hükmetti. Danıştay'ın kararı açık öğretim mezunu bir veteriner sağlık teknikerinin açtığı dava üzerine alındı. Veteriner sağlık teknikeri ile Tarım Bakanlığı'nı karşı karşıya getiren yargı sürecinin detayları...

Danıştay açık öğretim mezunları ile ilgili önemli bir karar aldı. Üniversiteyi açıktan tamamlayan binlerce mezunu ilgilendiriyor. Danıştay Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programından 2013 yılından mezun vatandaşın açtığı dava üzerine kritik bir karar aldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, söz konusu vatandaş, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce düzenlenen suni tohumlama kursuna katılmak istedi. Ancak bu talebi “örgün eğitim ” mezunu olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu gelişme üzerine vatandaş, suni tohumla faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte yer alan “örgün” eğitim kelimesinin iptali için Danıştay’da dava açtı.

BAKANLIKTAN 'DAVA REDDEDİLSİN' TALEBİ!

Davanın görüldüğü Danıştay 10. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda savunma istedi. Bakanlıktan gönderilen savunmada, açık öğretim mezunu teknikerlerin uygulamalı eğitim almadıklarına dikkat çekildi. Hayvanlara yapılan suni tohumlama uygulaması sırasında yapılan en basit bir hatanın bile hayvanlarda kalıcı hasarlara olabileceği belirtildi. Davanın reddedilmesi istendi.

DANIŞTAY'DAN KRİTİK KARAR! YÖNETMELİĞİ İPTAL ETTİ

Danıştay tetkik hakimi ve savcı ise davanın kabulü ile yönetmeliğinin ilgili kısmının iptalini istedi. Her iki isim de görüşlerinde; açık öğretim-örgün eğitim ayrımının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Taraflarının beyanlarını alan Danıştay 10. Dairesi, yönetmelikte yer alan “örgün” kelimesini iptal etti. Yani açık öğretim mezunu veteriner teknikerinin suni tohumlama kursuna katılmasının önündeki engeli kaldırdı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI KARARI ÇIKTI

Kararda; açık öğretim mezunlarının örgün öğretim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna vurgu yapıldı. Söz konusu tamamlama eğitimlerine açık eğitim mezunlarının alınmamasının eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı kaydedildi.

AÇIK ÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KARAR EMSAL OLACAK

Bu karar sonrası söz konusu veteriner teknikeri suni tohumlama kursuna katılacak. Ve daha sonra bu faaliyetleri yapabilecek. Karar aynı zamanda tüm açık öğretim mezunları için emsal olacak.