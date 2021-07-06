Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak!

Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylarda KPSS'den en az 70 puan şartı aranıyor. Başvurular, 30 Temmuz'da sona erecek. Peki, Danıştay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru şartları!

Danıştay personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular, şehsen gerçekleştirilecek. Peki, Danıştay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru şartları!

DANIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Danıştay Başkanlığı'nın www.danistay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra istenilen belgelerle beraber 12-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü (Dumlupınar

Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnız bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B- ÖZEL SARTLAR (NİTELİKLER):

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde, Microsoft Active Directory, Windows Server, Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

b) Fiziksel ve sanal sunucu ortamları ile sunucu işletim sistemlerinde (Linux ve Microsoft Windows Server) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

c) Perl, Python, Shell Scripting dillerinin en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Windows Server, Microsoft Active Directory, Group Policy, Internet Information Services (IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (HCP), WSUS (Windows Server Update Services), WDS (Windows Deployment Srvices), File Server konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak.

e) VMware sanallaştırma platformu kurulumu yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

f) Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell Hitachi , Fujitsu) ürünlerinden en az birinde ve SAN (Storage Area Network) anahtarlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h) Oracle 11g, 12c, RAC (Real Application Cluster) veri tabanı kurulum, izleme ve yönetiminde bilgi sahibi olmak.

i) PostgreSQL veritabanı kurulumu, yapılandırması ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

j) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.

k) Tercihen Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

l) Tercihen Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) Sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

n) Tercihen Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.

o) Tercihen Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.

p) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

b) J2EE mimarisinde çalışan proje veya projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak.

d) UML tecrübesine sahip olmak.

e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve tasarım kalıplarını etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak.

f) RDBMS veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve ileri seviyede SQL bilgisine, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak.

g) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.

i) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

j) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak.

k) SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahip olmak.

l) Versiyonlama araçlarından (GIT, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak.

m) Java Swing tecrübesine sahip olmak.

n) JUnit test frameworkünde tecrübe sahibi olmak.

o) Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak.

p) Tercihen Web Frameworklerinin (Spring, Struts, Vaadin, JSF vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

r) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA) ve/veya Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.

3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

b) NodeJS ortamında yazılım geliştirmiş ve tecrübe sahibi olmak.

c) Mikro servis mimarisi, REST web servis, GraphQL, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Kurumsal yazılım geliştirme süreçleri ve .NET teknolojileri (ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, Entity Framework ve LINQ) hakkında bilgi sahibi olmak.

e) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f) Jquery Ajax Teknolojileri, CSS3, HTML5, XHTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Güncel web tarayıcıları ile uyumlu responsive tasarımlar yapabilmek için Bootstrap CSS framework konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak.

i) MS SQL , Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birinde uygulama geliştirmiş ve SQL konusunda ileri seviye tecrübe ve bilgi sahip olmak.

j) UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.

k) Kaynak kod kontrol yönetim araçlarından (TFS, GIT, SVN vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

l) Sürekli entegrasyon/Sürekli dağıtım (CI/CD) konularında bilgi sahibi olmak.

m) Microsoft IIS, Apache ve NGINX gibi web sunucularından en az birinde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

n) Tercihen mikro frontend konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

o) Tercihen konteyner (LXC, Docker vb.) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

p) Tercihen güvenli yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

r) Tercihen web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İSTENİLEN BELGELER

a) www.danistay.gov.tr’de yer alan başvuru formu (fotoğraflı).

b) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi.

d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge.

f) Genel şartların (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

g) Genel şartların (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler).

h) Başvurulacak pozisyon için belirtilen Özel Şartlar’a ilişkin belge ve sertifikalar.

i) Öz geçmiş (Detaylı).