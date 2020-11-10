10 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.243 0.93 EURO 9,6510 1.43
USD 8,1640 1.38 ALTIN 494,070 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mutasyona uğrayan milyonlarca vizon toplu mezarlara gömüldü

DHA |  10 Kasım 2020 Salı - 17:18 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:19

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başladığı ve yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü.


Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve ‘Cluster 5’ adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.
 
Üllkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.
 
 

ETİKETLER

Danimarka mutasyon vizon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.