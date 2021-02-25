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Danimarka, Kovid-19 tedbirlerini 1 Mart’tan itibaren gevşetiyor

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 0:30 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 0:30

Danimarka'da aralık 2020'den bu yana yürürlükte olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, 1 Mart’tan itibaren kademe kademe gevşetilecek.


Azınlık hükümetinin tek partisi Sosyal Demokrat Parti ve parlamentoda  çoğunluğu sağlamasına destek veren Sosyalist Liberal Parti, Sosyalist Halk  Partisi ve Birlik Listesi’nin vardığı uzlaşmaya göre, 1 Mart’tan itibaren 5 bin  metrekareye kadar büyük dükkanların açılmasına izin verildi.
 
5 bin metrekareden büyük dükkanlar ise önceden rezervasyonla müşteri  kabul edebilecek. AVM’lerdeki dükkanlar ise kapalı kalmaya devam edecek.
 
En fazla 5 kişinin bir araya gelmesi kuralı açık havada yapılan  kültürel ve spor faaliyetlerinde 25 kişiye çıkarılırken, kültürel faaliyetlere  katılacak kişilerin son 72 saatte alınmış PCR testi ibraz etmeleri gerekecek.
 
 Kuzey Jylland ve Batı Jylland bölgelerinde lise ve dengi eğitim  kurumlarında öğrenciler okullarına dönebilecek. Öğrenciler haftada iki defa PCR  testi yaptırmak zorunda kalacak.
 
 İsveç, Almanya ve Polonya arasında Baltık Denizi’nde bulunan Bornholm  adasında ise temel eğitim okullarının tüm sınıflarının açılmasına izin verildi.  Kuaförler, dövme klinikleri, güzellik salonları, sürücü kurslarının da maske,  mesafe ve son 72 saatte alınmış PCR testi kuralları çerçevesinde açılmalarına  izin verildi.
 
Başbakan vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi
 
Başbakan Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Adalet  Bakanı Nick Haekkerup, Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Henrik Ullum ve Sağlık  İdaresi Direktörü Sören Broström ile bir basın toplantısı düzenleyerek  vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.
 
İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü B117’nin  Danimarka’daki Kovid-19 vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturduğuna işaret eden  Frederiksen, kısıtlamaları "ne hızlı ne de yavaş", adım adım kaldıracaklarını  söyledi.
 
Frederiksen, "Salgın dayanıklılığımızı deniyor. Salgın sabrımızı  deniyor. Ne yazık ki toplumumuzu da." ifadelerini kullanarak, vatandaşların son  12 ayda salgına karşı korunduğunu, aşılamanın başladığını ve yaz aylarına kadar  1-2 ay daha sabredilmesini istedi.
 
Salgını kontrol altında tutarak orta yolu bulmaya çalıştıklarını  aktaran Frederiksen, kısıtlamalarla ilgili karar verirken vakaların yanı sıra  ekonomiyi de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.
 
Frederiksen, salgının kontrol altında tutulabilmesi için vatandaşların  sık sık PCR testi olması gerektiğini de belirtti.
 

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Danimarka koronavirüs Kovid-19
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