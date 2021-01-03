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Danimarka'daki silahlı saldırıda bir Türk hayatını kaybetti

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 22:52 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 22:52

Danimarka'da, başkent Kopenhag'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alan Hilleröd şehrinde, dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.


Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre, dün akşam saatlerinde, Türk  vatandaşı 38 yaşındaki C.K. ile 21 yaşında olduğu öğrenilen yaralı bir kişi,  kimlikleri açıklanmayan 2 kişi tarafından kaportasında kurşun izleri bulunan bir  araçla Hilleröd'daki Kuzey Sjaelland hastanesine getirildi.
 
C.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
 
 Yaralı kişinin ise ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin  bulunmadığı kaydedildi.
 
C.K'nin, NNV adlı çete mensubu olduğu ve daha önce suç örgütü Bandidos  ile Brothas adlı sokak çetelerinde de yer aldığı iddia edildi.
 
Konya'nın Kulu ilçesi doğumlu olan C.K'nin, yaşları 1 ile 12 arasında  değişen 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuzey Sjaelland polisi, muhtemel  görgü tanıklarını iş birliğine çağırdı.
 

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Danimarka Kopenhag Hilleröd
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