Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli? Danilo Şef Survivor'da!

Survivor 2020'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde Anlat Bakalım heyecanı yaşanıyor. Survivor yarışmacılarına Anlat Bakalım'da Türkiye'nin ünlü isimleri eşlik ediyor. Survivor Yasin'e Anlat Bakalım'da eşlik eden isim ise Şef Danilo Zanna oldu. Peki, Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli? Danilo Şef'in hayatı hakkında merak edilenler...

Survivor 2020 Anlat Bakalım oyunu ile izleyenlerin kaşısına çıkıyor. Survivor yarışmacılarına Anlat Bakalım'da bu sefer ünlü isimler eşlik edecek. Survivor Yasin'e Anlat Bakalım'da eşlik eden ünlü isim ise Şef Danilo Zanna oldu. Peki, Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli? Danilo Şef hakkında merak edilenler...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalya n yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV 'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ? EŞİ KİM?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.