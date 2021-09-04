Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler?

DANG HUMMASI NASIL BULAŞIYOR?

Dang humması, dünyanın en hızlı yayılan sivrisinek kaynaklı hastalık olarak biliniyor.

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELER?

Gribe benzer seyir gösteren hastalık, iç kanama ve ölüme yol açabiliyor. Dang humması nedeniyle çoğu çocuk, yılda 20 bin kişi hayatını kaybediyor.

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:

Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom

Klasik Dang ateşi

Dang hemorajik ateşi

Dang şok sendromu

Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrı sı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:

Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,

Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,

Kas ve eklem ağrıları,

Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…),

Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,

Endemik bölgeye seyahat öyküsü,

KİMLER İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR?

Dang hastalığı birçok ülkede, Doğu Akdeniz Afrika , Hindistan ve Uzakdoğu ’da ayrıca Hawai ve Karayip adalarında, kısmen Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletleri ve Avustralya ’da görülmektedir. Türkiye’ye komşu Ortadoğu ülkelerinde Dang virüsü 1 ve 2 serotipleri bulunmaktadır. Buralara seyahat edecek yolcular için risk mevcuttur. Yıl boyunca vakalar görülmekle birlikte, vaka yoğunluğu yağışın bol olduğu yıllarda artmaktadır.,

HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MI?

Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Hastalığa özel bir tedavi yoktur. Semptomlara yönelik tedavi uygulanır.