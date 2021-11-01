Damla Makar kimdir? Üç Kuruş Halide kaç yaşında, nereli?

SHOW TV’de ekranlara gelecek olan 'Üç Kuruş', bu akşam saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Kadrosunda, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Civan Canova ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı 'Üç Kuruş'ta rol alan Damla Makar kimdir? Uç Kuruş Halide kaç yaşında, nereli?

Çukur hayranlarının dört gözle beklediği Üç Kuruş, bu akşam başlıyor. Dizide yer alan karakterler ise merak ediliyor. Peki, Damla Makar kimdir? Uç Kuruş Halide kaç yaşında, nereli?

Uç Kuruş Halide kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tiyatro ve dizi oyuncusu. 1996, İstanbul doğumlu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten (2020) sonra Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

Öğrencilik yıllarında Ankara’daki tiyatrolarda oynamış, ayrıca Avrupa’nın çeşitli kentlerinde tiyatro sahnelerine çıkmış olan Damla Makar, ilk dizi deneyimi olarak 2021’de Seni Çok Bekledim dizisinde, ardından Üç Kuruş dizisinde rol aldı.

Rol Aldığı Diziler

Üç Kuruş (Neriman’ın Kızı Halide, TV Dizisi 2021)

Seni Çok Bekledim (Nezahat, TV Dizisi 2021)