Damla Horuz bulundu mu? Twitter hesabından mesaj paylaştı! Damla Horuz kayıp mı?

21 Temmuz sabah saatlerinden itibaren kaybolduğu bildirilen Damla Horoz için sosyal medyadan çağrı yapıldı. Paylaşımlara göre 17 yaşındaki Damla, önceki gün Düzce'de kayboldu. 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in ardından Horuz da sosyal medyada gündem oldu.Tüm Türkiye'nin aradığı Damla Horuz'dan bir paylaşım geldi. "Psikolojik olarak kötüyüm..." diyerek açıklama yapan genç kızın olayı ile ilgili incelemeler sürüyor. Peki, Damla Horuz bulundu mu?
DAMLA HORUZ KAYIP MI, BULUNDU MU?
Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz'dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetlerine haber verdi. Genç kızın kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için geniş çaplı inceleme başlatırken 17 yaşındaki Damla sosyal medya hesabından iki video paylaşarak kendisinin iyi olduğunu ailesi ile yaşamak istemediğini söyledi.
Damla Horuz ilk videosunda ailesi ile yaşamak istemediğini dayak yediğini iddia ederek "Başkanının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben gayet güvendeyim. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum çünkü bana çok şey yaşattılar. Bana psikolojik baskı yaptılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim yurda gitmek istiyorum dedim. Beni göndermediler geldiler aldılar. Bende korku ile gittim. Dayımlar beni dövdüler, bende kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Arkadaşımın evindeyim, güvendeyim, lütfen sahte şeylere inanmayın" dedi.
Damla ayrıca son olarak da "Ben bütün herkesin kayboldu haberlerini kaldırmalarını istiyorum ben psikolojik olarak çok kötüyüm lütfen herkes kayboldu haberlerini kaldırsın rica ediyorum sizi haberdar etmeye devam edeceğim ve de aileme asla gitmek istemiyorum hepinizi seviyorum iyi geceler" yazarak paylaştı.
Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.