Damla Ersubaşı neşe saçtı!

Oyuncu Damla Ersubaşı, kızları Zeynep Nisa ve Zehra’nın babası Mustafa Can Keser’den boşanmak üzere. Bir davete katılan Ersubaşı çevresine neşe saçtı.

Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı, 2016’da evlendiği, çocuklarının babası Mustafa Can Keser’e 10 Ağustos’ta boşanma davası açtığını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Keser, söz konusu iddiaları kabul etmişti. 27 yaşındaki oyuncu, eşi Mustafa Can Keser'e karşı iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı.Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.