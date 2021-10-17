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Damla Ersubaşı-Mustafa Can Keser'den kafa karıştıran paylaşım!
Geçtiğimiz eylül ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kafa karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yan yana çıkan fotoğraflarının ardından barışmadıklarını söyleyen çiftten Keser, yayınladığı son fotoğrafla 'İlişkilerine bir şans daha mı verdiler?" sorusunu akıllara getirdi.