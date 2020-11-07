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Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Keser ile bir araya geldi
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Mustafa Can Keser ile bir araya geldi. Eski eşlerin keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
Geçtiğimiz aylarda boşanan oyuncu Damla Ersubaşı ile işletmeci Mustafa Cankeser, önceki akşam Esra Balamir vasıtasıyla Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda buluştu.