Damla Colbay katıldığı programlarla gündeme geliyor. İçerde dizisinde büyük bir çıkış yakalayan ve dizide Eylem karakterine hayat veren Damla Colbay son olarak Hekimoğlu dizisindeki Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Damla Colbay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay hayatı ve rol aldığı diziler...

Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, Arda Türkmen'in Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor. Dizilerde oynadığı karakterlerle adından sözettiren ünlü isim Arda Türkmen ile yemek yapacak. Peki, Damla Colbay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay hayatı ve rol aldığı diziler...

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen bu hafta, Kanal D ekranlarının başarılı dizisi olan Hekimoğlu'nun güzel oyuncusu Damla Colbay'ı konuk ediyor. Damla Colbay, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Paşa Böreği" yapmaya çalışacak.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damlar Colbay, 14 Ocak 1993 yılından İzmir 'de doğdu. Üniversite stajı için geldiği İstanbul 'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı.

2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.

2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.