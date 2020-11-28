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Damat adayı dolandırıcı çıktı! Suçüstü yakalandı!
Türkiye’de bir dönem izdivaç programlarında damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ve sahte kimlikle genç kızları evlilik vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandıran firari Medet Batal, Ortaköy’de bir binanın terasında genç bir kızı dolandıracağı esnada Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı.