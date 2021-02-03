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Damadına olayı anlatınca ortaya çıktı! İnternetten sipariş verdi...

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 18:31 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 18:46

Afyonkarahisar'da, telefonla kendisini arayıp, "internet üzerinden verdiği ilaç siparişini almadığı için firmayı zarara uğrattığını" söyleyen kişilerce 75 bin lira dolandırılan kişi, polise başvurdu.


Bolvadin ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil Balcı, bir alışveriş  sitesinden kişisel kullanım için bir ilaç siparişi verdi.
 
Bir süre sonra Balcı'yı arayıp kendisini "avukat" olarak tanıtan kişi,  ilacı kargo şirketinden almadığı için firmayı zarara uğrattığı gerekçesiyle  Balcı'dan 75 bin lira istedi.
 
Komşusundan borçlanıp bankadan da kredi çekerek 75 bin lirayı bulan  Balcı, kendisine verilen hesap numarasına parayı yatırdı.
 
Balcı, bir süre sonra damadına olayı anlatınca dolandırıldığını fark  edip polise başvurdu.
 
Balcı, AA muhabirine, kendisini arayan kişinin avukat olduğunu,  firmayı zarara uğrattığı için kendisinden para istediğini söyledi.
 
Kendisini arayanın 132 bin lira istediğini ancak 75 lirasını  gönderdiğini ifade eden Balcı, "Bana ilacı almadığım için firmayı zarara  uğrattığımı, geciken sürenin 5 bin gün olduğunu ve 132 bin lira da para cezamın  olduğunu söylediler." dedi.
 
Komşusundan ve bankadan kredi çekerek parayı banka hesabına  gönderdiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:
 
"Parayı gönderdikten sonra telefonla arayanlar, 'Abi süreyi 5 dakika  geçirdin, 25 bin lira daha yatıracaksın. Parayı 100 bin liraya denkle' dedi.  Parayı denkleştirmek için durumu anlatıp damadımdan yardım isteyince  dolandırıldığımı anladım. Polise gidip dilekçe verdim."
 
Balcı, böyle bir tuzağa düştüğünü anlayamadığını, şu anda ise olayla  ilgili savcılıktan gelecek haberi beklediklerini dile getirdi.
 

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