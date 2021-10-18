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Dalında 6 lira, markette 15 lira! Üretici isyan etti

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 12:07 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 12:07

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki üreticiler, dalında 6 liradan alıcı bulan ürünün market raflarında 15 liraya kadar satılmasından, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farktan rahatsızlık duyuyor.


Kentte, devlet destekleriyle son yıllarda üretim alanı 56 bin dekarı  aşan "tescilli ürün" Anamur muzu, 2 ilçenin çiftçilerinin en büyük gelir  kaynakları arasında yer alıyor.
  
Coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sahip Anamur ve Bozyazı  ilçelerinde üretimi yapılan muz, sera ortamında doğal yollarla yetiştiriliyor.  Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olmasıyla ithal muza oranla daha çok tercih edilen  Anamur muzunda hasat, yılın her ayı yapılabiliyor.
 
Sübvansiyonlu tarım kredisi ve örtü altı tarım destekleriyle üretim  alanları genişlemeye devam eden muz, bu yıl dalında 6 liradan alıcı buluyor. Geçen yılın aynı dönemine göre dalındaki fiyatı ortalama 1,5 lira  gerileyen muzun üreticileri, market raflarında ürünün 12-15 liraya kadar  çıkmasından şikayet ediyor. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine,  muz üretim alanlarının genişlemesinde devletin büyük katkısı olduğunu söyledi.
 
  
Gümüş, muzda uygulanan politika sayesinde bu seviyelere geldiklerini  belirterek, şöyle konuştu: "Geçmiş yıllarda Türkiye tüketiminin yüzde 15'lerini karşılıyorduk.  Tüketim o zamanlar kişi başına yılda 2 kilogram civarındaydı. Şu anda 10  kilogramı aştı. Üretim artarken aynı oranda tüketim de artıyor. Eskiden muz lüks  tüketim meyvesiydi ancak bugün bütün sofralara girmeye başladı. Üretimde herhangi  bir sorun yok. Üreticiler en kaliteli muzu, en verimli şekilde üretmeye devam  ediyor. Hemen hemen yüzde 80'in üzerinde sera yapımında devletin muhakkak katkısı  var. Sübvansiyonlu tarım kredileriyle bu seralar yapılıyor."
 
 
Üretimdeki artışla Anamur muzunun dalındaki fiyatının düşüşe geçtiğini  anlatan Gümüş, "Geçen yıl muz bu mevsimlerde 7-7,5 liradan alıcı buluyordu.  Geçtiğimiz günlerde 8 liraya kadar çıktı ama bir hafta içerisinde 6 liraya düştü.  Biz muzu dalında 6 liraya veriyoruz. Tüketici muzu 12-15 liraya tüketiyor. Arada  korkunç derecede bir makas var. Bu fark bizi rahatsız ediyor. Emeğimizin  karşılığını alamıyoruz. Tüketici de muzu hak ettiği fiyata tüketemiyor. Burada  hem üretici hem de tüketici tedirgin. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.
 
Gümüş, sorunların çözülmemesi halinde bazı sıkıntılarla karşı karşıya  kalabileceklerini dile getirerek, "2021 yılındaki rekolte hedefimiz 900 bin  tondu. Bunun aşılabileceğini de düşünüyorum. Belli tedbirler alınmazsa önümüzdeki  yıllarda hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkileyecek birtakım olumsuzluklarla  karşılaşabiliriz. En kısa sürede muz ithalatının durdurulmasını bekliyoruz.  Ülkemizin tüketebileceği kadar üretim yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
AŞIRI FİYAT
 
Üreticilerden Ali Solak da uzun yıllardır emek verdikleri muzda çok  önemli seviyelere geldiklerini kaydetti.
 
Anamur ve Bozyazı'da üretimin hızla devam ettiğini aktaran Solak, "Şu  an ülkemizin tüketimini neredeyse karşılar hale geldik. Son birkaç yıldır Akdeniz  kıyı şeridindeki birçok ilçede muz üretim sahaları genişledi ve genişlemeye devam  ediyor." dedi.
 
Solak, muzun dalındaki fiyatının düşüşe geçtiğini belirterek, şöyle  devam etti:"Bu yıl beklemediğimiz ve üreticiyi şoka uğratan bir durumla karşı  karşıyayız. Geçen yıl sezon 7-7,5 liradan açıldı. Bu yıl sezonun 8-8,5 liradan  açılmasını bekliyorduk. Sezonun başındayken muzun 6 liralara kadar düşmesi bizi  çok etkiledi. Bütün hesaplarımız ve beklentilerimiz boşa çıktı. Üreticiden 6  liraya alınan muz, şu an marketlerde 12-15 liradan satılıyor. Üretici hiçbir  zaman tüketiciye aşırı bir fiyat yansımasını istemez ve kabul etmez. Üretici ve  tüketici fiyatları arasındaki bu farkı izah etmekte zorlanıyoruz."
 
Üreticilerden Hüseyin Kurt da dal ve market fiyatları arasındaki  farktan üzüntü duyduklarını, bu durumun üreticileri, tüketiciler karşısında zor  durumda bıraktığını kaydetti.
 

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