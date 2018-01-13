13 Ocak 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 4°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.645 -0.06 EURO 4,5660 0.50
USD 3,7470 -0.66 ALTIN 161,320 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dalgalar 6 metreye ulaştı! Yola ulaşanlar buz tuttu

13 Ocak 2018 Cumartesi - 8:57 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 9:06

ABD'nin Indiana eyaletinde sert rüzgarlar, Michigan Gölü'nde boyu 6 metreyi aşan dev dalgalara neden oldu. Göl kenarındaki yola ulaşan dalgaların buz tutarak donduğu görüldü.


Kıyıya ulaşırken boyutu küçülerek 5 metrenin altına düşen dalgaların  etkilediği Chicago'da, taşan suların tahrip ettiği göl kenarındaki koşu yolu  birçok noktada kapatıldı.
 
 
Bölge sakinlerine, yılbaşı öncesi görülen yoğun kar yağışı sonrası  etkili olan soğukla birleşen tehlikeli rüzgara karşı uyarı yapıldı.
 
 
 
Kenti gün boyu etkisi altına alan kar yağışı, tipi ve dev dalgalar  ilginç görüntüler oluşturdu.
 
Indiana'nın kuzeybatısında donan yollarda araç trafiğini de olumsuz  etkileyen rüzgarın etkisini cumartesi sabahı yitirmesi bekleniyor.
 
 
 

ETİKETLER

dalga buz Indiana soğuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.