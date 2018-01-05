05 Ocak 2018 Cuma
İSTANBUL 
9°C / 4°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.638 0.99 EURO 4,5000 -0.60
USD 3,7370 -0.29 ALTIN 158,660 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dalaman ilçe jandarma komutanı gözaltına alındı

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 18:58 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 18:58

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı, Dalaman'da gözaltına alındı


Konya merkezli 27 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında,  Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A, Dalaman'da gözaltına alındı. 
 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde,  Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık  ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin,  işlemlerinin ardından soruşturma merkezi olan Konya'ya gönderildiği belirtildi.
 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ'nün "askeri mahrem  yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha  önce ihraç edilen 70 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı operasyon  başlatılmıştı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.