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Dalaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

27 Aralık 2020 Pazar - 11:33 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 11:33

Muğla’nın Dalaman ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
 

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