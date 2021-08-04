Dairede yangın çıktı! Gözyaşlarına boğuldu, komşuları teselli etmeye çalıştı

Şerifali Mahallesi Açıkyüz sokakta 5 katlı binanın 2. katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, polis ekipleri de olay yerine gelerek çevre güvenliğini aldı.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yanan dairede yaşayan bir kişi gözyaşlarını tutamadı. Komşuları ağlayan genci teselli etmeye çalıştı.