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Dairede yangın çıktı! Gözyaşlarına boğuldu, komşuları teselli etmeye çalıştı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:46 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:46

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangın çıkan dairede oturan kişi gözyaşlarına boğuldu.


Şerifali Mahallesi Açıkyüz sokakta 5 katlı binanın 2. katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, polis ekipleri de olay yerine gelerek çevre güvenliğini aldı.
 
İtfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yanan dairede yaşayan bir kişi gözyaşlarını tutamadı. Komşuları  ağlayan genci teselli etmeye çalıştı.
 
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Görgü tanığı Emre Mutlu "İşe gidecektim. Yanık kokusu ve dumanlar yükseldiğini gördüm. Yoğun duman çıkıyordu. İtfaiye geldi. Müdahale etti. Mahsur kalan ya da yaralanan yok" diye konuştu.
 
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İstanbul Ümraniye yangın
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