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Dailymotion Türkiye'ye temsilci atadı

09 Ocak 2021 Cumartesi - 17:13 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 17:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi.


Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük  erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından  Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci  atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini  kullandı.
 
Böylece vatandaşların sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda  muhatap bulabileceğine dikkati çeken Sayan, taklit hesap, dolandırıcılık,  zorbalık gibi durumlarda şikayetlere daha kolay çözüm bulunabileceğinin altını  çizdi.
 
Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci  atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

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Dailymotion türkiye temsilci
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